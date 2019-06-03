Огрызко о возвращении Кучмы в Минский процесс: Оснований для оптимизма нет

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Леонид Кучма. Фото: president.gov.ua

Ситуация на Донбассе зависит не от смены переговорщиков от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, а от изменения позиции самой России. Пока оснований для оптимизма нет.

Об этом в комментарии ИA ZIK отметил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя возвращение бывшего Президента Леонида Кучмы в Минский процесс.

«Изменения произойдут только тогда, когда изменится позиция Российской Федерации. На сегодня у меня нет никаких оснований говорить о том, что эта позиция изменилась. Последнее подтверждение тому – заявление Пескова и Медведева о том, что они не видят никаких изменений в желании Киева говорить напрямую с бандитами, так называемыми ополченцами», – отметил В.Огрызко.

По мнению дипломата, Россия ждет уступок от Украины относительно конфликта на Донбассе.

«Поскольку не будет изменения позиции в Российской Федерации, то, по их логике, можно ждать только смены позиции у нас. Если мы будем сдавать свои позиции, то это одно дело, если мы их будем держать, как оно должно быть и есть, тогда никаких шансов на какие-то новшества нет. Итак, или Украина совместно с Западом заставят Россию выполнять то, что она должна сделать, а это, прежде всего, прекратить обстрелы и отвести войска, дать возможность международным наблюдателям выйти на границу, прекратить поставки бандитам вооружения, тогда говорить о политической части, или же это все будет продолжаться. Поэтому пока что я никаких шансов от того, что изменятся переговорщики, никакого влияния на конечный результат не вижу», – пояснил.Огрызко.

Как сообщалось, Президент Зеленский назначил экс-президента Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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