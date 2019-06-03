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Новости » Общество 3 июня, 2019, 16:53
Новое лицо летучей мыши: Герой фильма «Сумерки» Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена

После месяцев спекуляций, слухов и напряженного ожидания в Warner Bros. появился новый Бэтмен. Актер Роберт Паттинсон завершил переговоры со студией, и был назван новым актером, который сыграет культового супергероя человека-летучей мыши.

Об этом сообщает Vogue.

Согласно The Hollywood Reporter, Паттинсон боролся за роль с Арми Хаммером, Николасом Холтом и Аароном Тейлор-Джонсоном. Режиссером будущего фильма «Бэтмен» выступит Мэтт Ривз автор двух последних сиквелов «Планеты обезьян». Официальная дата начала съемок пока не установлена, но уже известно, что лента выйдет в прокат 25 июня 2021 года.

Продюсером фильма станет Бен Аффлек, который в последнее время был альтер-эго Брюса Уэйна. Аффлек снялся в роли Бэтмена в двух фильмах, созданных режиссером Заком Снайдером: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года и «Лига справедливости» в 2017 году. Обе ленты получили смешанные отзывы и не оправдали ожиданий Warner Bros в конкуренции во вселенной супергероев из Marvel Studios.

Роберт Паттинсон стал звездой после прорыва франшизы «Сумерки», в пяти фильмах которой он изобразил вампира Эдварда Каллена. С тех пор британский актер успел сняться во многих хороших проектах. В этом году с его участием выходит три ленты: «Маяк», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, долгожданный релиз Netflix «Король» и картина «В ожидании варваров». А в следующем году он появится в главной роли в фильме Кристофера Нолана «Принцип».
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фильмыактерыновости УкраиныБэтмен
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