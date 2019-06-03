Не «свадебный генерал». Кучма рассказал, почему снова хочет работать в Трехсторонний контактной группе

В Украине существует потребность работать на ее благо, есть возможность решать проблемы в международном формате. Поэтому Леонид Кучма согласился на предложение Владимира Зеленского принять участие в Трехсторонней контактной группе.

Об этом во время брифинга в Администрации Президента, который транслировал телеканал ZIK, заявил бывший Президент Украины Леонид Кучма.

«Я не мог отказаться от такого предложения. Действительно страна переживает не лучшие времена своей истории. Меня всегда удивляло то, что в стране, где война, внутренних политических противоречий стало еще больше», – прокомментировал Леонид Кучма.

Бывший Президент Украины отметил, что собирается сделать вклад в Нормандский формат.

«Я привык принимать решения, принимать их и отвечать за них. У меня есть возможность сделать свой вклад в группе, которую мы сейчас создали в Нормандском формате», – сказал Леонид Кучма.

Он подчеркнул: Украина должна не просто существовать в международных форматах, а принимать, согласовывать и выполнять решения.

«Если мы действительно принимаем решения, они должны быть согласованными, дальше должны выполняться в Украине. Я не могу работать «свадебным генералом». Предварительно с себя эту должность, так сказать, за перерыв, сбросил. Сегодня понимаю, что есть возможность работать на благо, решать проблемы, которые сейчас существуют в Украине», – добавил Леонид Кучма.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский добавил, что у него и группы есть новые предложения, решения и никто территорией, суверенитетом Украины торговать не собирается.

Напомним, глава страны Владимир Зеленский вышел на брифинг с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, во время которого пообещал возобновить Минский процесс и анонсировал первую встречу в Трехстороннем формате.

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