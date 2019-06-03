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Новости » Экономика 3 июня, 2019, 10:13
Нацбанк определился с курсом гривни после выходных

Сегодня, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,85.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июня установлены на таком уровне:

  • Доллар США – 26.854695
  • Евро – 29.945670
  • Польский злотый – 6.989630
  • Российский рубль – 0.41073
  • Фунт стерлингов – 33.763285

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 31 мая, курс доллара снизился на 2 копейки.Курс евро вырос на 3 копейки.
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2019-06-03 12:39 :43