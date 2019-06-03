Нацбанк определился с курсом гривни после выходных

Сегодня, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,85.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июня установлены на таком уровне:

Доллар США – 26.854695

Евро – 29.945670

Польский злотый – 6.989630

Российский рубль – 0.41073

Фунт стерлингов – 33.763285

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 31 мая, курс доллара снизился на 2 копейки.Курс евро вырос на 3 копейки.

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