Нашли тело туриста, погибшего во время аварии катера на Дунае

Спасатели обнаружили на Дунае тело предполагаемой жертвы столкновения прогулочного катера и большего судна, произошедшего в Будапеште на прошлой неделе.

Об этом сообщает Yonhap.

«Одно тело, вероятно южнокорейца, было найдено в селе Харта (на левом берегу Дуная), по 102 км отсюда», – заявил журналистам атташе посольства Южной Кореи в Будапеште Шун-Кеун Сонг.

Предполагается, что это тело южнокорейского мужчины в возрасте от 55 до 60 лет, но венгерское правительство все еще проверяет личность жертвы.

Это первое найденное тело жертвы катастрофы с тех пор, как в ночь инцидента были обнаружены семь туристов, которые утонули, и спасены еще семь. Девятнадцать корейских туристов и два члена экипажа пропали без вести и считаются погибшими.

Южнокорейские и венгерские дайверы в понедельник возобновили поиски тел жертв крушения прогулочного катера Hableany и большего судна Viking Sigyn. Инцидент произошел 29 мая: катер перевозил 33 южнокорейских туриста, с ними на борту также были два венгры-члены экипажа.

Поиски продолжаются.

Напомним, прогулочный катер затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту лодки находились 35 человек – 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Как и ранее официально не названы и причины аварии. Известно, что катер упал на бок через 7 секунд после столкновения и затонул.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

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