На Закарпатье в разгаре грибной сезон: массово собирают белые грибы

Из-за недавних продолжительных дождей и теплой погоды на Закарпатье начался летний сезон сбора белых грибов.

По словам опытных лесоводов – это довольно ранний сезон, а главное обильный урожай.

Закарпатцы за выходные засыпали соцсети фотографиями с тихой охоты. Грибов действительно много, преимущественно лесные белые грибы.

Фото из соцсетей

Немало их есть и на рынках Ужгорода. Продавать сюда их привозят из разных районов области. За килограмм просят от 120 гривень. Прошлой осенью белые грибы на Закарпатье продавали по 200 гривень за килограмм, – передает собственный корреспондент ИA ZIK.

Фото из соцсетей

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.