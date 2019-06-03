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Новости » Регионы 3 июня, 2019, 10:37
На Закарпатье в разгаре грибной сезон: массово собирают белые грибы

Из-за недавних продолжительных дождей и теплой погоды на Закарпатье начался летний сезон сбора белых грибов.

По словам опытных лесоводов – это довольно ранний сезон, а главное обильный урожай.

Закарпатцы за выходные засыпали соцсети фотографиями с тихой охоты. Грибов действительно много, преимущественно лесные белые грибы.

Фото з соцмереж
Фото из соцсетей

Немало их есть и на рынках Ужгорода. Продавать сюда их привозят из разных районов области. За килограмм просят от 120 гривень. Прошлой осенью белые грибы на Закарпатье продавали по 200 гривень за килограмм, – передает собственный корреспондент ИA ZIK.

Фото з соцмереж
Фото из соцсетей
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Закарпатская областьгрибыновости Украины
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2019-06-03 12:39 :31