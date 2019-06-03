Медики назвали регионы с наибольшим количеством заболевших корью

В течение 22-й недели в Украине корью заразились 1310 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 24 по 30 мая) больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), г. Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка) и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 к 30 мая 2019 года) корью заболели 52 034 человека – 24 534 взрослых и 27 500 детей. От осложнений кори умерло 17 человек.

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