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Новости » Политика 3 июня, 2019, 19:50
Климкин прокомментировал возвращение Кучмы в Минский процесс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме, который вновь будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, успеха и удачи.

Об этом написал глава МИД в Twitter.

«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и доброй удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», – написал он.

Напомним, Глава страны Владимир Зеленский вышел на брифинг с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, во время которого пообещал возобновить Минский процесс и анонсировал первую встречу в трехстороннем формате.
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Трехсторонняя контактная группаПавел КлимкинЛеонид Кучмановости Украиныновости политики
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2019-06-03 21:47 :04