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Новости » Мир 3 июня, 2019, 15:42
Еще одно подтверждение наличия воды: марсоход Curiosity нашел на Красной планете глину

Марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины.

Об этом сообщает Science Alert, пишет Укринформ.

«Сейчас MSL Curiosity к горе Шарп изучает породы на наличие глины», – говорится в сообщении.

Марсоход Curiosity пробурил скважины и взял два образцы пород, которые в NASA признали как такие, что содержат глину. Марсоход подтвердил наличие большого количества глинистых минералов в этих образцах.

Как отмечает издание, глина на горе Шарп была одной из целей исследования марсохода MSL Curiosity.

Наличие глины подтверждает, что в прошлом кратер Гейл был значительно заполнен водой. Вероятно, скалы в этом регионе сформировались из слоев осадочных отложений и грязи, накопившихся на дне древних марсианских озер.

Напомним, обнаруженные на Марсе камни, похожие на итальянские макароны, могут быть признаком жизни, – ученые.
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2019-06-03 17:36 :47