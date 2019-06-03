Еще одно подтверждение наличия воды: марсоход Curiosity нашел на Красной планете глину

Марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины.
Об этом сообщает Science Alert, пишет Укринформ.
«Сейчас MSL Curiosity к горе Шарп изучает породы на наличие глины», – говорится в сообщении.
Марсоход Curiosity пробурил скважины и взял два образцы пород, которые в NASA признали как такие, что содержат глину. Марсоход подтвердил наличие большого количества глинистых минералов в этих образцах.
Как отмечает издание, глина на горе Шарп была одной из целей исследования марсохода MSL Curiosity.
Наличие глины подтверждает, что в прошлом кратер Гейл был значительно заполнен водой. Вероятно, скалы в этом регионе сформировались из слоев осадочных отложений и грязи, накопившихся на дне древних марсианских озер.
Напомним, обнаруженные на Марсе камни, похожие на итальянские макароны, могут быть признаком жизни, – ученые.