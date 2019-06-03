Джо Байден с большим отрывом лидирует среди кандидатов в президенты США

Экс-вице-президент США Джо Байден лидирует с ощутимым отрывом от других кандидатов в президенты от Демократической партии, обойдя ближайшего соперника-однопартийца, Берни Сандерса, более чем вдвое.

Об этом сообщает в понедельник американское влиятельное издание The Hill со ссылкой на социологический опрос, проведенный вместе с компанией HarrisX.

«Джо Байден обошел сенатора Берни Сандерса на 19 пунктов в последнем опросе Hill-HarrisX, опубликованном в понедельник, сохраняя ощутимый отрыв от остальных», – отмечается в сообщении.

Так, по данным опроса, Джо Байден получил 35% поддержки демократического электората, за ним идет Берни Сандерс с результатом 19%. Далее в рейтинге расположены Пит Бутиджич (8%), Элизабет Уоррен (5%), Камала Харрис (4%), Бето Орурк (4%), Кори Букер (3%). Еще около 17% респондентов не определились с однозначным ответом.

С момента старта избирательной кампании Джо Байдена в апреле, его преимущество над другими кандидатами продолжает быть относительно стабильным. Ни один из однопартийцев не смог подвинуть бывшего вице-президента хотя бы на второе место. В то же время, как отмечает издание, это может измениться после первого тура дебатов, который в конце июня проведет Национальный комитет Демократической партии США.

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