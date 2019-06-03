«Достойно есть»: в Винниках на Львовщине состоялся фестиваль духовного пения

Фестиваль духовной песни «Достойно есть» состоялся в городе Винники Львовской области. Мероприятие уже стало традиционным, ведь происходит пятый год подряд.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Винников Владимир Квурт.

Участие в мероприятии приняли хоровые коллективы из разных городов. В репертуаре фестиваля были духовные, светские, народные хоровые произведения, а также украинская и мировая хоровая классика, Божественная Литургия.

«Это надо было слышать: от такой величественной музыки захватывает дух! Когда слышишь такое пение, то понимаешь, что от нашего сердца к Богу строятся мосты, и мы можем быть одаренными его милосердием. Желаю нам всем любви и ласки и еще сотни лет такого пения», – написал Владимир Квурт.

Во время фестиваля выступили Народная мужская хоровая капелла «Прометей» ЛНУ им. Ивана Франко, хор «Ставрос» львовского краевого ставропигиального братства св. ап. Андрея Первозванного, Народный хор «Воскресіння» г. Винники, Студентський смешанный хор Львовского музыкального колледжа им. С. Людкевича, хор «Надсяння» общественно-культурного общества «Надсяння» г. Львов, хор «Dominus» храма Собора Иоанна Крестителя м. Львова, Камерный хор «Cantemus» церковь Царя Христа монастыря оо. Ордена УГКЦ, г. Ивано-Франковск, Львовский муниципальный хор «Гомин».

Как сообщалось, в Винниках стартует большой украинский-польский проект «Спасение красоты общего наследия», участие в котором примут Национальный институт Польской наследия за рубежом «Polonica» (г. Варшава), Краковская академия изящных искусств им. Яна Матейко (г. Краков) и ЛНАМ (Львов).

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