Бюджет-2020: минималка – 4723 грн, а доллар – 28,2 грн

Доходы из государственного бюджета 2020 года могут составить 1096,6 млрд грн, а расходы – 1185,3 млрд грн. Минимальная зарплата украинцев должна вырасти на 13,2 %.

Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении Экономической правды.

Дефицит будущего бюджета составит 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация – стратегический документ, который определяет основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

«Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года», – отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на следующем уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года – 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может сократиться на 6,9 млрд грн, по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетному Кодексу, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодня она не принята.

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