Альтернатива партии Медведчука: Фесенко назвал задачи политсилы Кернеса-Труханова

Сомнительно, что партия «Доверяй делам», которую возглавили мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов, преодолеет пятипроцентный барьер. Однако, вероятно, она оттянет голоса у политической силы Виктора Медведчука – «За життя».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Фесенко.

«Труханов, Кернес... Я бы не очерчивал их «партией мэров». Правильнее это назвать партией «Возрождение» плюс два руководители Харькова и Одессы. Абсолютное большинство мэров Украины не принимает участия в этой политсиле и не имеет к нему отношения», – говорит эксперт.

На самом деле, партия – это попытка конъюнктурно повлиять на два больших города, считает Владимир Фесенко.

«Труханов и Кернес действительно имеют большое влияние в своих городах и областях. Однако вряд ли эта партия сможет преодолеть пятипроцентный барьер. Максимум им достанется три процента», – убежден политолог.

Что интересно, и Кернес и Труханов на президентских выборах публично поддерживали Порошенко, обращает внимание Владимир Фесенко.

«Поэтому я бы назвал эту партию партией конъюнктурщиков. Ведь Кернес с Трухановым, депутатская группа «Возрождение» в свое время очень активно сотрудничавшая с парламентским большинством. Единственное что хорошо – они будут отбирать голоса у политической силы Медведучка», – считает эксперт.

Владимир Фесенко предполагает, что серьезную конкуренцию политической силе Петра Порошенко составят Святослав Вакарчук и Владимир Гройсман.

«Возможно, партия Петра Порошенко будет в парламенте. Хоть в случае успешного похода Вакарчука, Гройсмана – это вопрос. Ведь оба игрока имеют высокое продвижение по рейтингу. Относительно партии «Удар» – очень сомневаюсь. У Виталия Кличко слабый рейтинг, пик доверия к нему – в прошлом», – комментирует политолог.

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