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Новости » События 3 июня, 2019, 20:07
5-летний мальчик, в которого стреляли полицейские, скончался в больнице

В Киевском городском центре детской нейрохирургии скончался 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения кгга Наталья Вишневская, пишет УНИАН .

По ее словам, мальчик скончался, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких», – сказала Вишневская.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждение Киева.

Основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 5-летнему мальчику.

 
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полициякриминалдетиновости УкраиныПереяслав-Хмельницкий
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