5-летний мальчик, в которого стреляли полицейские, скончался в больнице

В Киевском городском центре детской нейрохирургии скончался 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения кгга Наталья Вишневская, пишет УНИАН .
По ее словам, мальчик скончался, не приходя в сознание, после перенесенной операции.
«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких», – сказала Вишневская.
Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждение Киева.
Основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.
Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 5-летнему мальчику.