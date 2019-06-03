3 июня отмечают Всемирный день велосипеда

Сегодня, 3 июня, в мире отмечают Всемирный день велосипеда.

Об этом сообщает Прямой.

Всемирный день велосипеда отмечается по инициативе ООН, резолюция которой была принята 12 апреля 2018 года.

Инициатором учреждения праздника стал социолог Лешек Сибильский, который специализируется на таких темах, как семья, глобальная бедность, изменение климата и спорт как инструмент социальной интеграции. Юношей Сибильский входил в национальную сборную Польши по велоспорту, поэтому не удивительно, что именно он стал популяризатором велосипеда и учредителем праздника.

Соавторами документа выступили 56 стран мира. В конце концов Генассамблея ООН, подтверждая уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда, поддержала эту идею.

Как известно, велосипед – простой, недорогой, надежный, экологически чистый и приемлемый вид транспорта, использование которого способствует бережному отношению к окружающей среде и поддержанию здоровья.

Исходя из этого, ООН призвала государства-участники принимать во внимание передовую практику и средства для пропаганды пользы велосипеда среди всех членов общества и в этой связи приветствует инициативы по организации велопробегов на национальном и местном уровнях в качестве средства улучшения физического и психического здоровья, а также формированию в обществе культуры езды на велосипеде.

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