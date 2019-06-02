Защищают себя: пчелы начали строить гнезда полностью из пластиковых отходов

В 2013 году ученые обнаружили, что некоторые пчелы собирают полиуретан и полиэтилен, чтобы вместе с натуральными материалами использовать их для построения своих гнезд. Сейчас ситуация стала еще серьезнее – в Аргентине впервые в истории были найдены пчелиные гнезда, созданные полностью из пластикового мусора.

Об этом сообщают Аграрии Вместе.

Аргентинские биологи обнаружили, что дикие пчелы стали строить свои гнезда целиком из пластикового мусора. Исследователи из Национального сельскохозяйственного института Аргентины вели исследования в области биологии опыления плантаций цикория. Они установили в полях 63 искусственных гнезда, которые выполняют роль ловушек.

Эти гнезда напоминают по форме укрытие для пчел, которые в последние годы устанавливают у себя фермеры, заинтересованные в опылении полей. Они имеют вид длинных пустотелых трубок, напоминающих природные восковые соты, которые создают пчелы. Такие ловушки дают возможность оценить состояние пчелиных семей в реальном времени. Обычно дикие пчелы заполняют внутреннюю полость таких трубок природными материалами – листьями, лепестками цветов, мелкой галькой, землей, смолой. Они создают из этих материалов отдельные соты, каждая из которых содержит растущую личинку пчелы.

В течение весны и лета в 2017 и 2018 годах ученые ежемесячно проверяли свои ловушки. Им удалось обнаружить только три гнезда, которыми регулярно пользовались пчелы. Два из них были построены из земли и травы, и в них жили пять здоровых взрослых пчел. В третьем гнезде было три ячейки, две из которых были выложены синими пластиковыми волокнами, скорее всего, взятыми из брошенного пластикового мешка. Третий очаг был сделан из пластиковых волокон белого цвета, но более крепких.

Пчелы начали строить гнезда полностью из пластиковых отходов

«Из этих трех ячеек в одной была найдена мертвая личинка, во второй личинка успешно превратилась во взрослую пчелу, а третий очаг остался недостроенным», – пишут авторы исследования. Вероятно, это была европейская пчела-листорез, судя по тому, как она нарезала пластиковые волокна. Пчелы вели себя с волокнами так же, как со стеблями травы.

Первый случай, когда исследователи нашли полностью пластиковое гнездо, звучит и выглядит, как фрагмент антиутопического романа. Вероятно, из-за глобального загрязнения планеты, пчелы начали адаптироваться под новые условия и искать альтернативные материалы для строительства жилищ. Вполне может быть, что пчелы начали использовать пластик не из-за недостатка природных материалов, а из-за его защитных свойств.

На окрестных полях возле места, где обнаружены гнезда, были использованы губительные для насекомых гербициды, и пластик мог защитить пчел от вредных веществ лучше, чем листья и крошечные ветви. Как бы там ни было, новое открытие стало очередным напоминанием о том, что планета находится в очень опасной ситуации. Также оно в очередной раз доказало сообразительность пчел – способность пчел гибко реагировать на изменения окружающей среды и обращать их в свою пользу.

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