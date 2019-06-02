Ирина Билык получила предложение руки и сердца от бывшего мужа

Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего экс-супруга Димы Коляденко. Шоумен сделал свое предложение публично, на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они оба были ведущими мероприятия.

Видео опубликовали на фан-странице Ирины Билык в Instagram, передает РБК.

Дмитрий Коляденко на глазах изумленной публики прямо на сцене встал на одно колено и сделал предложение Ирине Билык. Серьезность своего намерения он подтвердил шикарным обручальным кольцом с бриллиантами. Он попросил бывшую жену не отвечать сразу отказом и рассказал, что любит ее уже очень много лет и безумно скучает.

Обручальное кольцо Ирина Билык взяла, а вот на предложение руки и сердца утвердительно отвечать не стала. Она попыталась как-то перевести ситуацию в шутку, но Коляденко был настойчив, и артистка ответила, что подумает. В ответ на это шоумен заявил, что хотел бы третьего ребенка, девочку, которая будет похожа на Ирину.

На данный момент Ирина Билык замужем за Асланом Ахмадовым. У них есть общий ребенок – сын Табриз. В одном из интервью она призналась, что они с мужем мало времени проводят вместе, так как Ахмадов находится постоянно в разъездах.

А вот с Дмитрием Коляденко Ирина Билык появляется на различных мероприятиях довольно часто, но на вопросы журналистов и фанатов в социальных сетях, Билык постоянно отвечает, что они с Димой близкие друзья уже очень много лет.

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