Ирина Билык получила предложение руки и сердца от бывшего мужа

Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего экс-супруга Димы Коляденко. Шоумен сделал свое предложение публично, на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они оба были ведущими мероприятия.
Видео опубликовали на фан-странице Ирины Билык в Instagram, передает РБК.
Дмитрий Коляденко на глазах изумленной публики прямо на сцене встал на одно колено и сделал предложение Ирине Билык. Серьезность своего намерения он подтвердил шикарным обручальным кольцом с бриллиантами. Он попросил бывшую жену не отвечать сразу отказом и рассказал, что любит ее уже очень много лет и безумно скучает.
Обручальное кольцо Ирина Билык взяла, а вот на предложение руки и сердца утвердительно отвечать не стала. Она попыталась как-то перевести ситуацию в шутку, но Коляденко был настойчив, и артистка ответила, что подумает. В ответ на это шоумен заявил, что хотел бы третьего ребенка, девочку, которая будет похожа на Ирину.
На данный момент Ирина Билык замужем за Асланом Ахмадовым. У них есть общий ребенок – сын Табриз. В одном из интервью она призналась, что они с мужем мало времени проводят вместе, так как Ахмадов находится постоянно в разъездах.
А вот с Дмитрием Коляденко Ирина Билык появляется на различных мероприятиях довольно часто, но на вопросы журналистов и фанатов в социальных сетях, Билык постоянно отвечает, что они с Димой близкие друзья уже очень много лет.
Здесь на @missblondeukraine все жарче и жарче 💍💍👑💍🔥💥💥🤩 . #слушаем_и_смотрим . Как @dima_kolyadenko делал нашей Ирочке #предложениерукиисердца 😍❤️ . . . . . . . 🌿 @bilyk_iryna 🌿 | #IrynaBilyk |#ИринаБилык | | #Bilyk |#ІринаБілик | | #IrinaBilyk |#IraBi | #Билык | | #IraBilyk |#ІраБілик | #Билык | | #миссблонд |#димаколяденко | | #DimaKolyadenko |#💍 |#украина | | #кольцо |#предложение |#коляденко | | #missblondeukraine2019 |#kolyadenko | | #missblondeukraine |#missblonde | | #freedom |#freedomhall |#шок |