Взрыв на складе боеприпасов в РФ: пострадали около 70 детских садов и 31 школа

В результате серии взрывов в Дзержинске (РФ) на складе готовой продукции боеприпасов пострадало около 70 детских садов и 31 школа.

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, пишет Украинская правда со ссылкой на российский «интерфакс».

По его словам, последствий для конструкций зданий нет, но в помещениях выбиты стекла.

Никитин сообщил, что в результате взрывов произошел пожар, были эвакуированы 28 человек и проведено окружение.

«Пострадало много зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пира, оно полностью восстановлено», – отметил губернатор.

В свою очередь мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что предварительный ущерб оценивается «миллионами рублей».

«Выбиты стекла, двери, больше ни о чем не говорится. Мы считаем, что отделались довольно легко», – добавил он.

Спасатели и пиротехники обследовали территорию, проводится работа по ликвидации последствий разрушения зданий и оценка обстановки.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.