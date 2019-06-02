ВР и правительство действовали, не понимая потребностей людей на местах, – сопредседатель партии «Доверяй делам» Труханов

Последние пять лет показали, что парламент и правительство действовали, не понимая потребностей людей на местах. Зато местное самоуправление находится в ежедневном непосредственном контакте с людьми и живет с ними одной жизнью.

Об этом во время съезда партии «Доверяй делам» заявил сопредседатель политической силы, мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба политической силы на странице в Facebook.

Съезд партии «Доверяй делам», в которую вошли представители местного самоуправления и мэры для участия во внеочередных парламентских выборах, состоялся 2 июня в Харькове.

Фото: пресс-служба партии «Доверяй делам»

Председателем политической силы избрали мэра Харькова Геннадия Кернеса. Первым предложением, которое он внес, стало избрание мэра Одессы Геннадия Труханова сопредседателем партии «Доверяй делам». На съезде делегаты приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года. Кроме того, утвердили Манифест обновленной партии.

Как отметил во время выступления сопредседатель партии «Доверяй делам» Геннадий Труханов, последние пять лет показали, что Верховная Рада и правительство действуют, не понимая потребностей людей на местах.

«Мы, команда руководителей, за плечами которых огромный опыт управления, большие успехи в развитии территорий. Мы – политическая партия «Доверяй делам». И для нас эти слова не просто лозунг, а стиль работы. Мы хотим, чтобы именно он был положен в основу нового социально-экономического развития Украины. Именно местное самоуправление находится в ежедневном непосредственном контакте с людьми, живет с ними одной жизнью. В нашем манифесте четко указано, что законы Украины должны защищать интересы людей, а не пытаться ограничить их», – заявил Геннадий Труханов.

В свою очередь, Геннадий Кернес во время съезда заявил, что выборы президента в 2019 году показали, что украинцы хотят не раскола, а изменений, и подчеркнул, что сейчас местное самоуправление имеет высочайшее доверие и здесь сконцентрирована вся ответственность.

Делегаты съезда обратились к другим партиям и общественным организациям, призвав присоединиться к партии «Доверяй делам» для совместного участия в выборах.

Как сообщалось, эксперты заявляют, что во время выборов в ВРУ «партия мэров» во главе с городским головой Харькова Геннадием Кернесом и мэром Одессы Геннадием Трухановым может претендовать не только на прохождение проходного барьера в 5% голосов, но и на более высокий результат.

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