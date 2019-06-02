Возвращение РФ вызовет новый кризис в Совете Европы, – Арьев

В Париже 3 июня начинается заседание регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На нем должен быть утвержден доклад, который предложит изменить регламент таким образом, чтобы в июне позволить делегации России в ПАСЕ на безусловных основаниях полноценно участвовать в работе ассамблеи.

Последние годы делегация РФ не ездит в Страсбург в знак протеста против санкций, в частности, лишения права голоса, наложенных на нее в апреле 2014 года за незаконную аннексию Крыма. Конфликт между Советом Европы и Москвой может привести к тому, что уже в июле Россия перестанет быть членом СЕ. Чтобы избежать этого, Комитет министров СЕ во время своего последнего заседания в Хельсинки призвал все органы организации гармонизировать свою деятельность и предоставить каждой стране право участвовать во всех ее уставных органах. Теперь ПАСЕ должен воплотить это решение на практике.

Накануне принятия доклада о внесении изменений в регламент ПАСЕ DW решила узнать об ожиданиях украинской и российской сторон от этого заседания. Впрочем, попытки DW пообщаться с российскими депутатами и представителем РФ при Совете Европы оказались безуспешными: запросы остались без ответа.

Что думают в Киеве о предложенном механизме возвращения делегации Госдумы РФ в ПАСЕ DW рассказал глава украинской делегации в ассамблее, член регламентного комитета ПАСЕ Владимир Арьев.

Владимир Арьев также рассказал, что украинская делегация в ПАСЕ рассчитывает на то, что политическая целесообразность, которая сейчас доминирует в Совете Европы, не разрушит устои самой организации. Поскольку то, что сейчас происходит, на самом деле является нарушением принципов, выполнения которых СЕ требует от своих членов.

«Совет Европы остро критикует страны, которые во время избирательного процесса изменяют законодательство, которое может повлиять на результаты выборов. В случае с ПАСЕ это делается для того, чтобы изменить внутренние правила перед выборами генерального секретаря Совета Европы. Ведь эти изменения готовятся и будут внесены на рассмотрение депутатов ПАСЕ за день до голосования за кандидатуру генсека. И это противоречит требованиям СЕ, которые он выдвигает к своим странам-членам во время мониторинга избирательного процесса», подчеркнул Арьев.

Он считает, что дать России возможность голосовать за кандидатуру генсека – это лишь один нюанс этой истории, потому что другой заключается в том, что в июле истекает двухлетний срок невыплат Россией своей части финансового взноса в бюджет СЕ. «И после этого кто-то должен принимать решение: или Совет Европы об исключении РФ, или Москва о выходе из организации..., - подытожил глава украинской делегации. – Да, изменения регламента делаются для того, чтобы пойти навстречу Российской Федерации и не допустить ее выхода из СЕ. Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это – довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже малейшего шага на выполнение требований Совета Европы. Я имею в виду, что этими шагами могли бы стать освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в аннексированном Крыму, содействие освобождению военнопленных на оккупированном Донбассе. Можно было продемонстрировать готовность начать мирный процесс на Востоке Украины, в частности в вопросах введения миротворческого контингента на эти территории. Но мы ничего этого не видим».

Поэтому, как сказал он, в этих условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ и этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. И это будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто–то - поражение. Потому что приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был.

По данным сайта ПАСЕ,

Арьев также отметил, что российской делегации в ассамблее пока не существует и не может существовать, потому что Россия не подала соответствующей заявки об участии в сессии ПАСЕ в январе, в начале года, поэтому согласно действующему регламенту она не имеет права принимать участие до января следующего года.

«Поэтому среди изменений, которые должен принять регламентный комитет, должны быть и те, что дадут России право в срочном порядке сформировать делегацию и направить ее в Страсбург уже на июньскую сессию?

Членам комитета разослали проект доклада. Мы считаем некоторые моменты в ней противоречивыми. Но сейчас я не могу ни комментировать, ни цитировать этот документ, поскольку он является строго конфиденциальным и станет открытым только после заседания», - подчеркнул он.

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