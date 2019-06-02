Выбрали победителей конкурса «The Best Kids Of Ukraine»

1 июня, в Международный день защиты детей, в винницком ресторане «MontBlanc» состоялась церемония награждения участников конкурса «The Best Kids Of Ukraine».

Об этом сообщает ilikenews.

Талантливые дети из разных городов Украины продемонстрировали профессиональному жюри свои таланты, умение держаться на сцене, дефилировать, а также свои артистические способности.

Жюри:

депутат областного совета и благотворительница Людмила Станиславенко,

молодая украинская певица Таня Воржева,

продюсер Влад Сакин,

винницкий дизайнер и общественный деятель Светлана Теренчук,

спортсмен и шоумен Сергей Небесный.

Всего – три выхода.

Во время первого дети дефилировали в нарядах от Светланы Теренчук. Второй выход был самым важным, ведь во время него маленькие участники демонстрировали свои таланты и умения.

И, конечно же, самый яркий выход – третий. Участники конкурса дефилировали в изысканных платьях, которые предоставил свадебный салон «Княжна».

На кону был очень крутой приз – лучшие из лучших получили поездку в «Диснейленд». Гран-при конкурса «The Best Kids Of Ukraine – 2019», а также победу в номинации «Мисс Талант» получила Мария Терентьева, и второй главный приз достался Владиславу Стасюку.

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