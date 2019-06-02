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Новости » Политика 2 июня, 2019, 20:14
Вакарчук пригласил в свою политическую команду «саперов» и «минеров»

Лидер партии «Голос» заявил, что постарается разрушить старые коррупционные схемы под куполом парламента

Об этом сообщает Голос Украины

Лидер партии «Голос», известный украинский музыкант Святослав Вакарчук обнародовал в Фейсбук видеообращение, в котором призвал присоединяться к своей политической команде юристов и финансистов, которые сегодня работают в крупных международных компаниях с мировым именем.

«Вы нужны нам. Под куполом Верховной Рады нам нужны меткие снайперы, которые попадут в основы коррупционных схем. Нам нужны минеры, которые заложат взрывчатку в сами устои старой политики», – сказал он.

«Чтобы развалить старую политику с ее коррупционными схемами, нужен настоящий спецназ изменений», – резюмировал Святослав Вакарчук.

30 мая Вакарчук заявил, что уже отобрано более 50  «интересных и достойных кандидатов». Ранее Вакарчук говорил, что в список его партии войдут волонтеры.

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2019-06-02 21:32 :11