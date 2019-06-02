В Венеции круизный лайнер врезался в причал и туристическую лодку

Круизный лайнер потерял управление во время захода в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и туристический теплоход.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ANSA.

Круизный лайнер «Opera» судоходных компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход «Michelangelo».

Двое людей на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, который используется для соединения круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, которые направляли его к пристани. «Opera», построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Напомним, в Будапеште в результате столкновения речного лайнера с прогулочным теплоходом на Дунае погибли по меньшей мере 7 человек, 21 числятся пропавшими без вести.

На этой неделе на реке Рейн между Германией и Францией перевернулась лодка, в результате чего трое человек погибли, а ребенок пропал без вести.

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