live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 2 июня, 2019, 14:28
В Венеции круизный лайнер врезался в причал и туристическую лодку

Круизный лайнер потерял управление во время захода в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и туристический теплоход.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ANSA.

Круизный лайнер «Opera» судоходных компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход «Michelangelo».

Двое людей на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, который используется для соединения круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, которые направляли его к пристани. «Opera», построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Напомним, в Будапеште в результате столкновения речного лайнера с прогулочным теплоходом на Дунае погибли по меньшей мере 7 человек, 21 числятся пропавшими без вести.

На этой неделе на реке Рейн между Германией и Францией перевернулась лодка, в результате чего трое человек погибли, а ребенок пропал без вести.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
аварияВенецияновости миралайнер
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-02 14:43 :11