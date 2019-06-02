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Новости » Общество 2 июня, 2019, 15:02
В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в некоторых областях страны местами ожидаются грозы.

Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

«3 июня в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.
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Дождьгрозыштормыновости Украины
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2019-06-02 18:17 :07