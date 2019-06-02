В США фальшивого принца Саудовской Аравии приговорили к 18 годам заключения за мошенничество. 48-летний Жиньяк выдавал себя за саудовскую королевскую особу.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что 48-летний Жиньяк выдавал себя за саудовскую королевскую особу, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма убытков составила $8 миллионов.
«Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Жиньяк использовал свою фальшивую личность – принца Халида бен Аль-Сауда – чтобы продать ложную надежду. В результате десятки инвесторов, которые ничего не подозревали, были лишены их инвестиций, потеряв более 8 миллионов долларов», – отметила судья.
Согласно судебным документам, он был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.
Чтобы поддержать свою фальшивую личность, он купил поддельные номерные знаки и документы для своих охранников. Он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие кольца и часы.
Он часто путешествовал на частных самолетах или роскошных яхтах и собирал дорогие произведения искусства.
Схема начала раскрываться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами. Во время переговоров владельцы отеля стали подозревать Жиньяка, отчасти из-за его готовности употреблять продукты из свинины.
Они наняли частную охранную группу для расследования, что в конечном итоге привело к федеральному делу.
Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.