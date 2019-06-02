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Новости » Мир 2 июня, 2019, 15:50
В Гималаях пропала группа из восьми альпинистов

Группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.

Об этом сообщает ВВС Украина.

«Команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7 816-метровый пик Нанда-Деви в Гималаях. Группа планировала взойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить», – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как планировалось, спасательные группы отправились на их поиск. Однако местный чиновник предупредил, что сильные дожди и снегопад в регионе влияют на эффективность поисков.

Фото, опубликованные на странице Мартина Морана, который возглавлял группу, в Facebook за день до начала подъема, говорят, что группа «начинает свое путешествие по холмам вблизи храма Нем Хароли Баба, Бховали».

Следующий пост от 22 мая, отправлен с их второго базового лагеря на высоте 4 870 метров. В подписи Моран написал, что группа попытается достичь вершины горы, на которую еще никто не поднимался.

Имеют место противоречивые сообщения о том, когда именно группа планировала вернуться. Однако, по данным местных СМИ, они должны были добраться к базовому лагерю Нанда-Деви в пятницу, 31 мая, а в соседнее село Мунсияре 1 июня.
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ИндияГималаиновости мира
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