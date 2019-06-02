В Atlantic Council раскритиковали кадровое решение Зеленского

Аналитики центра «Атлантический Совет» отреагировали на назначение Максима Донца начальником Службы безопасности президента.Считают указ непрофессиональным.

Об этом написала эксперт Atlantic Council в Вашингтоне Мелинда Гаринг в Twitter.

Amateur hour in Ukraine: Zelenskiy appoints Kolomoisky guy as top bodyguard. Means Kolomoisky will have access to everything. Dumb, dumb, dumb. https://t.co/EVI6C7PLUo — Melinda Haring (@melindaharing) 31 мая 2019 г.

СМИ сообщали, что Максим Донец – бывший охранник олигарха Игоря Коломойского.

«Любительское время в Украине. Зеленский назначает человека Коломойского своим телохранителем. Это означает, что у Коломойского будет доступ ко всему. Тупо, тупо, тупо», – прокомментировала она.

Справка: 29-го мая на сайте президента появился указ о назначении Донца. Он начал сопровождать Зеленского после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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