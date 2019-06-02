Украинская певица воплотила свою детскую мечту

Популярная певица Тина Кароль решила воплотить свою детскую мечту: звезда побывала на Ниагарском водопаде и покаталась там на туристической лодке.

Соответствующие ролики Тина Кароль показала в Instagram-Stories, передает 24.

Впоследствии распространили видео на фан-странице певицы, которую активно ведут ее преданные поклонники.

На кадрах видно, как Тина Кароль, не скрывая своего восторга, отправилась на экскурсию со своей творческой командой. Звездным туристам выдали дождевики, которые не защитили их от чрезмерной влажности, поэтому певица предстала перед поклонниками с мокрыми волосами.

«Это была моя детская мечта. Вот это часть Ниагарского водопада в Америке, а мы сейчас в Канаде, через реку... Здесь так много людей, все одеты смешно (в красные дождевики). Вообще, я не являюсь блоггером, но это должны все увидеть», – призналась Тина Кароль.

Звезда пыталась запечатлеть каждую минуту своего путешествия, чтобы все сторонники имели ощущение, будто сами побывали на Ниагарском водопаде. После экстремального путешествия артистка продолжила визит в Канаду.

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