Трясет не по-детски: на Албанию обрушилось шесть землетрясений за два часа

В течение всего двух часов Албанию накрыло целых 6 землетрясений. Первый с магнитудой 5,3, потряс юго-восточную Албанию в субботу, ранив четырех человек и причинив ущерб 100 домам.

Об этом сообщила власть и очевидцы, передают Акценты со ссылкой на Reuters.

Четыре человека пострадали от обвала стен, крыш и штукатурки их домов и были доставлены в больницу в главном городе региона Коряги на востоке Албании, сообщили в министерстве обороны,

«Было 6:30, я вышел доить коров, когда произошло землетрясение. Я разбудил детей и взрослых, и мы все выбежали на улицу», – рассказал 60-летний Петр в селе Флок, эпицентре землетрясения.

Крыша дома жителя Флока обрушилась на две комнаты. В целом в поселке насчитывают около 70 поврежденных домов.

Министерство обороны заявило, что половина из 100 поврежденных домов были заброшены. Солдаты разбивали военные палатки под Флокой, там же были пожарные.

По словам жителей села, 50 семей в наиболее пострадавшем районе Флока покинули свои дома из-за страха перед другими землетрясениями, спрятавшись в военных палатках или у родственников.

Первое землетрясение имело эпицентр в 15 км на юго-восток от города Коряги на глубине 14 км, а затем последовал еще один, семь минут спустя, с эпицентром на глубине 18 км в районе, что граничит с Грецией и Северной Македонией.

Толчки с меньшей интенсивностью продолжались в Коряги и южной части Гирокастера, на границе с северной Грецией.

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