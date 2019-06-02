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Новости » Общество 2 июня, 2019, 20:48
Сущенко в колонии посетили жена и дочь

Незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко посетили в колонии с трехдневным свиданием его жена и дочь.

Об этом написал общественный защитник Сущенко Марк Фейгин в Twitter, сообщает Укринформ.

«Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все в порядке», – написал он.

Фейгин также выразил надежду, что «новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского».

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, с нарушением международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).
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Россиявизитновости УкраиныженаРоман Сущенко
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