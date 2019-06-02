Супрун: Я – гражданка Украины и дальше буду здесь работать

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

Об этом Супрун сказала в интервью НВ.

«Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать. И надеюсь, что смогу любым способом дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины – ред.) происходила», – заявила она.

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

«Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины», – добавила она.

Как сообщалось, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска народного депутата Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава. Суд заявил, что, принимая это решение, учел, что Супрун имеет двойное гражданство – Украины и США. Правительство выразило поддержку Супрун. 14 февраля Окружной админсуд Киева снова позволил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии Олега Ляшко относительно отстранения ее с поста.

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