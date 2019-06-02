США ввели новации при подаче заявления на визу

Госдепартамент начал требовать практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в страну информацию об их страницах в социальных сетях, адресах электронной почты и номерах телефонов.

Об этом передает УНН со ссылкой на издание The Hill.

По его данным, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Среди прочего, в них теперь содержится требование указать идентификационные данные социальных сетей» лица, которое подает документы на визу.

По данным AP, изменения, которые были предложены в марте 2018 года, коснутся около 15 млн иностранцев, которые ежегодно обращаются за визами в Соединенные Штаты. «Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый путешественник, направляющийся в США, или иммигрант проходит тщательную проверку, – цитирует агентство представителя Госдепартамента. – Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем поездки в Соединенные Штаты, которые не противоречат законам».

В новых бланках заявлений на получение визы перечислено несколько платформ социальных сетей, от заявителя требуется указать имена своих аккаунтов, которыми он пользовался в течение последних пяти лет. Тем, кто обращается за визой также предоставляется возможность указать информацию об учетных записях в социальных сетях, не указанных в документе.

Кроме данных о соцсети у заявителей теперь спрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты за тот же период. При этом добавляется уточняющий вопрос, были ли члены семьи заявителя причастны к террористической деятельности.

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