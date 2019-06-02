Состояние мальчика, которого ранили копы, очень тяжелое — бабушка ребенка

Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком, очень сложное.

Об этом Общественному рассказала его бабушка.

«Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка. Мы уже не выдерживаем», — сказала Александра Тлявова.

«Мы не знаем, сколько денег будет нужно. Пока люди сами помогают: жертвуют деньги, перечисляют. Если даст Бог, то это на реабилитацию будет на долгие месяцы. Нужны были одни лекарства, которых не было в этой больнице, то договорились, чтобы их передать из другой больницы сюда», — добавила она.

Она также рассказала, что внука привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали: «В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это лишь два слова: «Очень тяжелый».

Относительно причастности сотрудников полиции к ранению ребенка женщина сказала: «Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал к реанимации к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяные. Просто развлекались».

«Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такому оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать....», — подчеркнула Тлявова.

Оперировал ребенка заведующий больницы, но к родным выходил не он, а его ассистент и врач из реанимации.

«Они по-своему объясняют, но это страшно. Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозгу. Ее не могут достать и она, наверное, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было», — сказала бабушка раненого мальчика.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждение Киева.

Сейчас основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 5-летнему мальчику.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.