Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио, – Times

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники, передает РБК.

Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки.

Источники издания, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, был липовым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. «Клиника была придуманной – от регистрационных номеров фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь [по адресу] нет клиники», – приводит газета слова своего источника.

Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть «золото» на грядущей Олимпиаде, пишет издание.

Источник уверен, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.

Всероссийская Федерация легкой атлетики (ВФЛА) накануне комментировала ситуацию вокруг обвинений в причастности к фальсификации документов по делу Лысенко. «Мы заинтересованы в том, чтобы расследование было объективным, причин сомневаться в этом у нас нет», – приводил комментарий пресс-службы ВФЛА «Спорт Экспресс». В федерации добавили, что предоставляют Athletics Integrity Unit, которая ведет расследование, и в деле Лысенко, и относительно других дел.

Сообщение об угрозе отстранения россиян от Олимпиады в Токио поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которого было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание должно состояться 8-9 июня в Монако.

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