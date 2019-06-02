Российский оксюморон: в Госдуме объявили тендер на «оценку ущерба» захваченному Крыму от Украины

В России объявили тендер на «оценку ущерба» захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч. Заказала исследование Государственная дума Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Крым.Реалии», на российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для «оценки ущерба», нанесенного Крыму с 1991-го до 2014 года включительно, когда оккупированный ныне Россией полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком этого исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России.

Отмечается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

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