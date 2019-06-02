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Новости » Политика 2 июня, 2019, 19:03
Россия впервые показала оригинал договора Сталина с Гитлером о разделе Европы

Российская Федерация впервые в истории опубликовала оригинал так называемого Договора о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Третьим Рейхом, заключенный 23 августа 1939 года, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, а также секретное приложение к нему, в котором говорилось о совместной оккупации Восточной Европы.

Об этом сообщает Народная правда со ссылкой на фонд «Историческая память».

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Так называемый договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, описывал союз двух диктаторских режимов, а также план их совместной оккупации стран Восточной Европы.

Сегодня историки имели возможность изучать лишь фотокопии немецких оригиналов соответствующих документов, сканы же кремлевских оригиналов предоставил Историко-документальный департамент министерства иностранных дел РФ.

Документы приведены в двух экземплярах. Они отпечатаны на пишущей машинке по-русски и по-немецки с подписями народного комиссара иностранных дел (аналог министра иностранных дел в начальный период становления СССР Вячеслава Молотова и главы МИД Германии Йоахима фон Риббентропа.

В секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа СССР и Германия договорились о «разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе». Кроме того речь шла и о территориально-политическом переустройстве областей, входящих в состав стран Балтии и Польши, что по сути является завуалированной формулировкой слова «оккупация».

 

 

 

 

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2019-06-02 21:32 :29