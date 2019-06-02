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Новости » Общество 2 июня, 2019, 17:34
Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера

После почти трехлетнего романа и рождения сына принцесса Монако Шарлотта Казираги и продюсер Димитрий Рассами официально поженились.

Торжественная церемония состоялась в первый день лета – 1 июня, со ссылкой на The Daily Mail сообщает 24tv.ua.

По информации СМИ, к алтарю невеста пошла в белом атласном платье с открытыми плечами и оригинальным кроем в зоне декольте. Принцесса Шарлотта сделала лаконичную укладку волос и макияж с акцентом на глаза. Образ королевская невеста дополнила бриллиантовым колье от Cartier, которое ей досталось в наследство от легендарной Грейс Келли. В то же время Димитрий Рассами выбрал светлый классический костюм с бабочкой.

После скромной церемонии молодожены устроили уютную вечеринку в отеле Monte Carlo Beach. Уже туда молодожены пришли в более удобном наряде: принцесса Шарлотта появилась в сером платье от Saint Laurent с декоративными бантами, а Димитрий Рассами – в синем костюме со светло-голубым галстуком.

Как известно, принцесса Шарлотта Казираги является внучкой легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта II. В начале марта 2018 года она обручилась с кинопродюсером Димитрием Рассами - потомком актрисы Кароль Буке. Это первый официальный брак для Шарлотты и второй для ее избранника.

Пара не спешила сразу же устраивать свадьбу, а затем в СМИ поговаривали, что влюбленные уже давно разорвали отношения. Впоследствии журналисты узнали, что причиной переноса церемонии была беременность принцессы Шарлотты: в октябре 2018 года она родила сына. Кроме этого, представительница королевской семьи воспитывает еще одного ребенка от актера Гада Эльмалеха.
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бракосочетанияновости Украиныкинопродюсерпринцесса МонакоДимитрий Рассами
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2019-06-02 18:15 :43