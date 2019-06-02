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Новости » Политика 2 июня, 2019, 9:17
Помпео: Ключевой приоритет США – поддержка Украины в противостоянии агрессии России

По итогам встречи госсекретаря США Майкла Помпео с немецким государственным руководством, американский Госдеп назвал одним из ключевых совместных приоритетов поддержку Украины и противостояния агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, распространенном на официальном сайте.

«Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии», – отмечается в сообщении.

Сообщается также, что стороны обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивных действий. Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане, где обе стороны поддерживают настоящий внутриполитический диалог и переговоры как ключевой элемент мирного процесса.

В пятницу состоялся первый визит государственного секретаря США Майкла Помпео на этой должности в Германию, где он провел встречи с министром иностранных дел страны Гейко Маасом и федеральным канцлером Ангелой Меркель.

 
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