Партия «Зеленых» объявила об участии в парламентских выборах

Партия «Зеленых» объявила, что будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

Как заявил лидер партии Виталий Кононов, такое решение принял съезд партии, передает Радио Свобода.

«Большинство граждан отдали предпочтение кардинальным изменениям в обществе, и мы разделяем мнение о необходимости деолигархизации страны и справедливом распределении материальных благ. Партия «Зеленых» Украины идет на парламентские выборы, чтобы защитить будущее украинцев. Мы живем не в мире, оставленном нам отцами, а в мире, одолженном у наших детей и внуков», – заявил Кононов, сообщая о решении партии во время общественного форума «Зеленая волна», который состоялся в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве.

По сообщению партии, во время этого форума «зеленые» «дискутировали о будущем в демократической, социально защищенной Украине».

Во время кампании недавних президентских выборов на сайте Партии «Зеленых» накануне повторного голосования, 13 апреля, появилось заявление «Зеленые против Зеленского» с критической оценкой кандидата Владимира Зеленского, который в результате таки был избран. По сообщениям, это заявление утвердил политический совет Партии «Зеленых». В кэше поисковой системы «Гугл» этот текст сохранен по состоянию на 29 мая; по состоянию на 1 июня он уже удален с партийного сайта.

В руководстве партии также заявляли, что значительно важнее президентских выборов являются выборы в парламент.

На сайте партии сейчас также отсутствует ее программа. Веб-архивы находят ее по состоянию на май 2014 года; тогда партия выступала, в частности, «за развитие Украины как правового унитарного внеблокового государства, хозяйственная система которого базируется на принципах экологической устойчивости и социально ориентированных рыночных отношений», «за сохранение нейтрального статуса Украины, против присоединения к любым военным блокам». «Выступая с позиций активного нейтралитета, Украина способна должным образом защищать национальные интересы и играть роль реального фактора стабильности в Европе и мире», – говорилось тогда, среди прочего, в программе партии.

Как говорится на сайте партии, «Зеленые» выступают: «за всестороннюю защиту экологических прав человека; за реальное равенство возможностей для мужчин и женщин, за надлежащее обеспечение прав детей и еще не родившихся; против применения силы в международных отношениях, против силовых методов решения региональных конфликтов, против нарушений устоявшихся норм международного права; за сохранение нейтрального статуса Украины, против присоединения к любым военным блокам; за создание европейской системы коллективной безопасности, основанной на несиловых факторах; за безоговорочное соблюдение положений Конституции о невозможности постоянного размещения иностранных войск на территории Украины».

Партия «Зеленых» Украины была создана в 1990 году, зарегистрирована в 1991-ом. В парламентских выборах 1994 года, которые проходили по мажоритарной системе в Верховную Раду не прошел ни один ее кандидат. На выборах 1998 года партия получила 5,43 процента голосов по партийным спискам и прошла в парламент, но в мажоритарной части снова не победил ни один ее представитель, и это был единственный избирательный успех партии. Тогда ее обвиняли в том, что в избирательном списке партии, которая выступает за социальное равенство и экологию, было много представителей крупного бизнеса.

На парламентских выборах 2002 года Партия «Зеленых» получила 1,3 процента голосов, в 2006-м – 0,54 процента, в 2007-м – 0,4 процента, в 2012 году – 0,35 процента и в 2014-ом - 0,24 процента; также ни на одних выборах, где было мажоритарное голосование, тоже не был избран ни один ее кандидат.

В президентских выборах 1999 года принимал участие нынешний лидер партии Виталий Кононов, который возглавлял ее и в то время – он набрал 0,29 процента голосов. На выборах 2004 года он подал свою кандидатуру, но по решению партии снял ее.

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