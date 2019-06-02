Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Донбасса, – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дома мирных жителей в населенном пункте Веселое Донецкой области.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободному, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области. Представители миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения», – говорится в сообщении.

По оценке миссии, указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 «Конкурс»), выпущенной с западного направления, проинформировали в пресс-центре. «Наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине; он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, который произошел во дворе его дома», – отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-оккупационных войск, которые не отказываются от агрессивных намерений вооруженным путем спровоцировать конфликт, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, обвиняя при этом Вооруженные силы Украины.

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