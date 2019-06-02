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Новости » Мир 2 июня, 2019, 23:09
«Невозможная» планета: новое открытие озадачило ученых: видео

Международная группа астрономов сделала сенсационное открытие. Они обнаружили ранее неизвестную экзопланету, которая перевернула их представления о звездах и планетарных системах.

Такой планеты, по сути, вообще не может существовать. Она находится в так называемой «нептуновской пустыне», то есть очень близко к родительской звезде. Так близко, что делает оборот вокруг нее всего за 1 земной день и семь часов, пишет Главное.

В этой зоне очень сильное излучение. Ранее считалось, что в ней не могут существовать планеты с газовой атмосферой, которая просто испарялась. Однако в открытой экзопланете атмосфера есть. А температура на ее поверхности достигает 1000 градусов по Цельсию.

Исследователи назвали новую планету «невозможной». Она находится на расстоянии 920 световых лет от Земли.

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2019-06-03 00:18 :16