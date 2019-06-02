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Новости » Мир 2 июня, 2019, 9:51
На Сицилии проснулся вулкан Этна: видео

На острове Сицилия проснулся самый активный вулкан Европы Этна. Извержение началось в ночь на 30 мая, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Лава вытекает из двух разломов юго-восточного кратера. Опасности для местных жителей пока нет, рассказал ректор института Эудженио Привитера, отмечает телеканал CBS news.

Аэропорт Катании тоже пока работает, отмечает канал. Последний раз вулкан извергался в декабре 2018 года, тогда на фоне активности Этны на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,9, в результате которого пострадали около 30 человек. Высота Этны составляет 3300 м.

У нее несколько сотен боковых вулканических кратеров, средняя частота извержений составляет один на три месяца.
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Италиявулканновости мираЭтна
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2019-06-02 10:30 :37