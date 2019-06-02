На Львовщине мужчина выпал из воздушного шара и разбился

Во Львовской области мужчина, который летел на воздушном шаре, выпал из корзины и разбился.

«В Жидачевское отделение полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21.00 возле села Репехив из собственной корзины воздушного шара выпал мужчина», – сообщает полиция Львовской области.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

«Правоохранители установили личность аэронавта – 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района», – добавляют правоохранители.

Причины трагедии и больше деталей о ней в полиции не сообщают.

Сейчас правоохранители решают, по какой статье открывать уголовное производство.

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