На Kozak Fest из-за урагана погиб человек

В Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest в результате урагана погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева.

В частности, по ее данным, 52-летняя женщина получила перелом ноги, 41-летний мужчина – перелом ступни. Оба госпитализированы.

Также Гречищева проинформировала, что сильный ветер снес батут, часть палаток и повредил сцену на фестивале, на который прибыло почти 10 тыс. зрителей.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что из-за ливня были подтоплены некоторые участки в урочище, где проходил фестиваль, из-за чего часть людей не смогла оттуда уехать. По словам Гречищевой, спасатели помогли извлечь 53 автомобиля и оказали помощь 135 лицам.

Как сообщал Укринформ, в субботу, 1 июня, во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest, который проходил в урочище Княжеские Байраки в селе Жовтоолександровка на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, непогода вызвала обвал крыши сцены.

Организаторы фестиваля отменили запланированные на 2 июня мероприятия.

Kozak Fest – крупнейший этно-рок-фестиваль центральной Украины. Посвящен фестиваль победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.

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