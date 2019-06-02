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Новости » Львов 2 июня, 2019, 18:45
На «Арене Львов» продолжаются зрелищные соревнования по дрифтингу

На стадионе «Арена Львов» продолжается первый этап Профессиональной Украинской Дрифт-серии BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF UKRAINE.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

FDD восстанавливает Новую Национальную серию соревнований по дрифтингу. Зрелищные гонки в очередной раз взяли старт в легендарном Львове. При поддержке мэрии 1 и 2 июня на «Арене Львов» Винницкая федерация дрегрейсинга и дрифта проводит первый этап Профессиональной Украинской Дрифт-серии BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF UKRAINE.

На «Арені Львів» тривають видовищні змагання з дріфтингу
На «Арене Львов» продолжаются зрелищные соревнования по дрифтингу

Львов гостеприимно принимает пилотов не только из Украины, но и из европейских стран.  Львовян и гостей города ждут дебюты многих новых дрифтовых проектов.
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Львовсоревнованияновости Украиныдрифтинг
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2019-06-02 21:32 :41