Многих украинцев лишат субсидий наличными

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук рассказал, что если получатель монетизированной субсидии взял деньги, но вовремя не рассчитался за оказанные услуги и по состоянию на май 2019 года поступила информация о задолженности свыше 340 гривень, субсидия на новый период 2019-2020 гг. назначена не будет.

Об этом сообщает today.ua

Правда, должникам «подарили» еще один шанс, пообещав субсидию, но уже «по старой схеме», в безналичной форме.

Также стало известно, что с 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно будут действовать две системы предоставления льгот в денежной форме: наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через «Ощадбанк», в котором будут вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально.

После получения денег «Ощадбанк» будет переводить деньги на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг.

Отмечается, что такой механизм разработан, прежде всего, для льготников пожилого возраста, которые привыкли к существующей системе.

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