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Новости » Политика 2 июня, 2019, 18:10
Матиос созывает совещание с МИД, СБУ и Генштабом из-за видео, на котором Румыния аннексирует Буковину

Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео, на котором Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Об этом Матиос написал на своей странице в Facebook.

«Информирую – буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в пределах уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого-то вроде и слабое) – Есть! Мы будем за него бороться», – написал Матиос.

 
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БуковинаРумыниясовещаниеновости Украиныновости политикиСБУ Анатолий Матиос
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