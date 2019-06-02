Матиос готов помочь ставленнику Зеленского в СБУ «строить государство»

Действующий главный военный прокурор Анатолий Матиос готов помогать Ивану Баканову.
Об этом Матиос заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Еспресо.TV.
По словам Матиоса, поскольку СБУ «находится под надзором военной прокуратуры», он, как руководитель военной прокуратуры, понимает вызовы, с которыми столкнулся первый заместитель главы Службы, а ныне исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, который в прошлом работал телевизионным продюсером.
«У меня есть свои суждения, ведь я восемь лет там (в СБУ – ред.) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов – ред.) будет нуждаться в помощи – обратится, если нарушит какой-то закон – мы поправим, поскольку нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство», – сказал Матиос.
«Наверное, у него должно все получиться, а не получится – на то воля Божья», – подытожил он.
Как сообщала Lenta.UA, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.
Данные из открытых источников свидетельствуют, что Иван Геннадьевич Баканов родился в 1974 году в Кривом Роге и дружил с будущим президентом. С января 2013 года он руководил ООО «Квартал 95», а с декабря 2017 года – партией «Слуга народа».