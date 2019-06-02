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Новости » Политика 2 июня, 2019, 17:18
Кравчук назвал цели, которые преследует возможный новый глава СБУ Зеленского

Первый президент Украины охарактеризовал бывшего заместителя главы СБУ и возможного нового главу силового ведомства – Александра Радецкого как человека, который не имеет других целей, кроме как служить Украине.

Об этом он сообщил «Апострофу».

По словам Леонида Кравчука, оба Радецких (Виталий – отец, Александр – сын, – ред.) всегда превыше всего ставили интересы Украины.

«Я его (Александра Радецкого, – ред.) знаю по отцу, потому что отец был министром обороны, когда я был президентом. И я не раз слышал по телефону, когда он общался с сыном, что и человек образованный, уравновешенный, аналитически мыслит и не имеет других целей, кроме как служить Украине. Такое, в крайнем случае, у меня сложилось впечатление», – рассказал Кравчук.

Первый президент Украины подчеркнул, что чтобы что-то изменить в стране, нужно принимать качественные кадровые изменения.

«Когда меняется власть, то меняется практически и весь чиновничий состав. Предыдущие служили, и это нормально, президенту Порошенко. Президент Зеленский поставил задачу изменить систему власти. Раз так, то возникает вопрос, а могут эту систему воплотить старые кадры, которые работали в другой системе!? То есть, смогут ли они за короткий период перестроиться и служить уже другим принципам? Поэтому по опыту других стран ясно, что должно быть качественное кадровое изменение», – подытожил Леонид Кравчук.

 
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новости Украиныновости политикиСБУ Леонид КравчукАлександр Радецкий
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