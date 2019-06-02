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Новости » Киев 2 июня, 2019, 11:55
Кличко на открытии обновленной Аллеи художников: Уверен, это место станет киевским Монмартром

Вчера, 1 июня, в Киеве открыли обновленную Аллею художников, которая стала частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы.Городской голова Киева Виталий Кличко, который принял участие в открытии, убежден, что аллея станет «киевским Монмартром».

Об этом сообщает сайт городского головы Киева.

К мероприятию присоединился третий президент Грузии Михеил Саакашвили. Мэр столицы провел для него небольшую экскурсию по новым туристическим маршрутам.

«Сегодня – знаковое событие! Мы презентуем обновленную Аллею художников. Я убежден, она станет киевским Монмартром. Поэтому сегодня праздник и для киевлян, и для наших художников, которые выставляют здесь свои работы. Прогуливаясь по этой аллее, можно увидеть красивые виды на Подол и реку Днепр. Это также важное туристическое место. Ежедневно его посещают тысячи киевлян и иностранцев, которые и любуются Киевом, и через творчество наших художников больше узнают об Украине и о нашей столице, которые покупают и популяризируют украинское искусство»,–отметил Виталий Кличко.

На Аллее художников обустроили отдельную деревянную променаду, несколько смотровых площадок, установили красивую ограду, декоративную подсветку. А ради безопасности посетителей и художников обустроили пути эвакуации.

Виталий Кличко отметил, что обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре Киева. Он идет от Пейзажной Аллеи до лестницы в урочище Гончары-Кожемяки, далее – до Андреевского спуска и через Аллею художников до нового пешеходного моста. В планах –продлить маршрут до Киево-Печерской лавры.

Кличко с Саакашвили прогулялись по новому мосту от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Киевляне в разговорах с мэром выражали пожелания и в дальнейшем воплощать в столице интересные и красивые проекты.

Напомним, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов.Впоследствии появилась информация, что два фрагмента стеклянного пола конструкции повреждены вандалами. 28 мая Виталий Кличко сообщил, что поврежденные элементы стеклянного пола мосту восстановили.
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КиевхудожникиВиталий Кличконовости Украины
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2019-06-02 14:43 :35